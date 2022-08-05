Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которую недавно втянули в "языковый" скандал, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила короткое видео, а в подписи к нему похвасталась неожиданным личным достижением.

В ролике Маша запечатлела себя среди густой зелени, видимо, где-то за границей. Перед камерой телезвезда появилась в коротком краном топе, который подчеркнул стройную фигуру. Ее волосы распущены и растрепаны ветром, а на лице нет макияжа, только модные солнцезащитные очки и безмятежный вид.

В подписи к публикации Ефросинина поделилась личным достижением: "Когда впервые позволила себе не читать новости с вечера и наконец-то выспалась…". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию телеведущей: "Тебе очень идет", "Прекрасная Мария", "Какая красивая", "Тебе очень идет", "Маша, очень красиво", "Красотка!", "Маша, хороший день! Любовь всегда спасает!", "Потрясающая Маша", "Время идет... нужно жить сейчас", "Красавица наша", "Так красиво", "Берегите себя, Машенька", "Победа непременно наступит!", "Красавица", "Наша красивая".

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