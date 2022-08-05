Популярна українська співачка Настя Каменських, яка з початку війни в Україні втекла до Іспанії разом із чоловіком та усією родиною, всіляко заявляє про свій патріотизм. При цьому артистка почала піднімати свою популярність на темі ностальгії вдома і випустила новий кліп.

Багато українців подібного ходу не оцінили, а останнє відео Насті взагалі розкритикували, адже Каменських виглядала надто награно і неприродно, коли співала свою нову композицію. Спроба привернути увагу вийшла не зовсім такою, як планувала Каменських.

«Ну так, гарно; Може буде хіт ❤💚; А як відписатися, хто підкаже?; Не кривляйся, це вже занадто ... 😂; реально через чур😂🤣🤣😁😁; переграє, якщо не бачите її, то пісня супер; Млинець. Зовсім без душі. Аби попіаритися на війні 🥺 дуже розчарована і підходом» - пишуть у мережі.

Раніше Каменських написала про свою пісню: "Це пісня про таке кохання, яке долає все зле, що надає сили та віри. Оберігає та надихає. За ці 5 місяців тисячі історій такого кохання зігрівали наші серця та підтримували нас. І саме вони лягли в основу цієї пісні. Шукайте посилання на трек та відео в біо. І любіть. І вірте".

Шанувальники відразу почали обговорювати прем'єру пісні в коментарях і також далеко не всі оцінили спробу артистки бути, як інші українські зірки.

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