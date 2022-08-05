Популярная украинская певица Настя Каменских, которая с начала войны в Украине сбежала в Испанию вместе с мужем и всей семьей, всячески заявляет о своем патриотизме. При этом артистка начала поднимать свою популярность на теме ностальгии по дому и выпустила новый клип.

Многие украинцы подобный ход не оценили, а последнее видео Насти и вовсе раскритиковали, ведь Каменских выглядела слишком наигранно и неестественно, когда пела свою новую композицию. Попытка привлечь внимание вышла не совсем такой, как планировала Каменских.

«Ну да, красиво; Может будет хит❤💚; А как отписаться, кто подскажет?; Не кривляйся, это уже через чур...😂; реально через чур😂🤣🤣😁😁; переигрывает, если не видите ее, то песня супер; Блин. Совсем без души. Лишь бы попиариться на войне 🥺 очень разочарована и подходом» - пишут в сети.

Ранее Каменских написала о своей песне: "Это песня о такой любви, которая преодолевает все злое, которая придает силы и веры. Оберегает и вдохновляет. За эти 5 месяцев тысячи историй такой любви согревали наши сердца и поддерживали нас. И именно они легли в основу этой песни. Ищите ссылку на трек и видео в био. И любите. И верьте".

Поклонники тут же принялись обсуждать премьеру песни в комментариях и также далеко не все оценили попытку артистки быть, как другие украинские звезды.

Напомним, "Это разрыв": Дорофеева зазвучала на украинском и восхитила поклонников, видео.

Как сообщала Politeka, "Показалось, что Джоли": Каминская из "НеАнгелов" показала, как выглядела десять лет назад.

Также Politeka писала, что "Как трогательно": Денисенко из "Крепостной" показала романтичные фото с мужем, который ушел воевать.