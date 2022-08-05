Зараз Ольга Мартиновська знаходиться у Празі, де працює у ресторані

Відомий кулінар та суддя шоу "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська звернула на себе увагу після того, як позувала у блузці з пікантним вирізом.

У Instagram-сторісі вона виклала кілька кадрів, зроблених за кермом автомобіля. Ольга була без макіяжу і в солом'яному капелюшку. Вона одягла тонку блузку з глибоким вирізом, але на знімках можна помітити, що під одягом у відомого кулінара немає бюстгальтера.

Та й саме вбрання сповзло, засвітивши зайве.

Зазначимо, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ольга Мартиновська зі своєю 5-річною дочкою виїхали за межі країни. Нині вони перебувають у Чехії, де Ольга працює у столичному ресторані.

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