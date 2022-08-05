Сейчас Ольга Мартыновская находится в Праге, где работает в ресторане

Известный кулинар и судья шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская обратила на себя внимание после того, как попозировала в блузке с пикантным вырезом.

В Instagram-сторис она выложила несколько кадров, сделанных за рулем автомобиля. Ольга была без макияжа и в соломенной шляпке. Она надела тонкую блузку с глубоким вырезом, но на снимках можно заметить, что под одеждой у известного кулинара нет бюстгальтера.

Да и сам наряд сполз, засветив лишнее.

Отметим, что после полномасштабного вторжения рф в Украину Ольга Мартыновская со своей 5-летней дочерью выехали за пределы страны. Сейчас они находятся в Чехии, где Ольга работает в столичном ресторане.

Напомним, Ольга Мартыновская из "Мастер Шеф" в мини-юбке заговорила о влюбленности: "Хотелось ухватить и не отпускать"

Как сообщала Politeka, Ольга Мартыновская из "Мастер Шеф" честно призналась, сколько весит.

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