Известный кулинар и судья шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская обратила на себя внимание после того, как попозировала в блузке с пикантным вырезом.
В Instagram-сторис она выложила несколько кадров, сделанных за рулем автомобиля. Ольга была без макияжа и в соломенной шляпке. Она надела тонкую блузку с глубоким вырезом, но на снимках можно заметить, что под одеждой у известного кулинара нет бюстгальтера.
Да и сам наряд сполз, засветив лишнее.
Отметим, что после полномасштабного вторжения рф в Украину Ольга Мартыновская со своей 5-летней дочерью выехали за пределы страны. Сейчас они находятся в Чехии, где Ольга работает в столичном ресторане.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
Фура протаранила 11 авто и загорелась: момент масштабного ДТП попал на видео
На выбегающих людях горела одежда: ночной клуб в считанные минуты превратился в факел, кадры
Рф перебрасывает войска на границу с Украиной, как это может помешать ВСУ: "План прост и очевиден..."
«Работайте, братья»: николаевский таксист цинично предал украинцев и поплатился
Напомним, Ольга Мартыновская из "Мастер Шеф" в мини-юбке заговорила о влюбленности: "Хотелось ухватить и не отпускать"
Как сообщала Politeka, Ольга Мартыновская из "Мастер Шеф" честно призналась, сколько весит.
Также Politeka писала, что Мартыновская из "Мастер Шеф" поразила откровением о своей семье: "С пяти лет я стояла..."