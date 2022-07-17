На своей странице в Instagram Мартыновская разместила кадры со своим отцом и рассказала, чем занимаются ее родные.

"С пяти лет я стояла у медогонки на табуретке и неустанно ее крутила - так выкачивается мед. Я до сих пор помню как пахнут папины руки - тем подкопченным дымом, которым разгоняют пчел, чтобы забрать рамочку из улья. А мамины - теплым воском, потому что она обрезала соты горячим ножом, чтобы мед мог «вылетать» из них в той же медогонке, за которой стояла маленькая Оля», — вспоминает Мартыновская.

Не оставался без дела и старший брат Ольги Макс. Лето, как признается звезда "Мастер Шеф", для семейства было тяжелым временем, потому что это сезон в пасеке, и они работали от рассвета до заката.

"Родители с началом войны укрепили погреб, закопали заначку и никуда не собираются из дома ехать! Ведь пчелы! В этом году хороший урожай. Не знаю, где они мои сердечки находят силы, чтобы под постоянно летающими над головой ракетами, продолжать выкачивать мед, собирать огурчики и выращивать уток, чтобы на всех хватило тушенки зимой", - рассказывает Мартыновская.

Сейчас в маленьком селе Николаевской области ее папа Петр и мама Надежда держат две сотни ульев. Раньше отец возил мед в Киев и продавал там во дворах и на базарах, но теперь продавать негде.

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Как сообщала Politeka, Ольга Мартыновская из "Мастер Шеф" честно призналась, сколько весит.

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