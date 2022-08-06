Ольга Сумська - відома українська актриса, яка має звання Народної та Заслуженої артистки України . 55-річна знаменитість вже майже 40 років радує українців своєю грою не лише у кіно, а ще й у театрі. Сумська одружена з колегою Віталієм Борисюком, з яким уже разом понад чверть століття. Пара виховує доньку Ганну, а ще Ольга має доньку Тоню, яка живе і будує кар'єру в Росії.

І якщо Тоня не коментує ситуацію з війною, а лише світиться на червоних доріжках із чоловіком, то Ольга зайняла українську сторону та засуджує окупаційні російські війська. Не забуває Сумська і про Інстаграм, де активно веде сторінку в Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.

А цього разу Ольга похвалилася ефектним чином у сукні-вишиванці. Зірка доповнила образ стильним поясом та макіяж, вражаючи виглядом на свіжому фото.

А до цього Ольга показала, як їхала поїздом до Кам'янського, Дніпропетровської області. Відомо, що в актриси запланована вистава у місцевому театрі.

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