Актриса поделилась с Ольгой Сумской своей мечтой и планами после выздоровления.

Как сообщает Politeka.net, украинская телеведущая и актриса Руслана Писанка скончалась в возрасте 56 лет. Причина смерти – тяжелая болезнь. Многие ее звездные коллеги выразили соболезнования.

Украинская актриса Ольга Сумская показала в Инстагам-Сториз последнее сообщение от своей подруги и коллеги, покойной Русланы Писанки.

Ольга Сумская опубликовала скриншот диалога с Писанкой, где звезда рассказывала о перенесенном хирургическом вмешательстве и жаловалась на шрамы.

"Перенесла. А что делать? Слава Богу, что врачи оказались многолетними практиками и в обычной больнице все сделали. Теперь с двух сторон на щиколотке два огромных шрама", – говорится в сообщении Русланы Писанки.

Кроме того, актриса поделилась с Ольгой Сумской своей мечтой и планами после выздоровления.

"Оля, мечтаю и в жизни, и на сцене носиться с былой прытью. Стремлюсь к этому", – закончила звезда в своем последнем сообщении для подруги.

Напомним, что Данилко показал себя и Руслану Писанку на редком фото из 90-х.

Как сообщала Politeka, Витвицкая, Лидия Таран и другие звезды оплакивают Руслану Писанку.

Также Politeka писала, что оборвалась жизнь Русланы Писанки, что известно о трагедии.



