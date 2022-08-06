Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская - известная украинская актриса, имеющая звание Народной и Заслуженной артистки Украины. 55-летняя знаменитость уже почти 40 лет радует украинцев своей игрой не только в кино, а еще и в театре. Сумская замужем за коллегой Виталием Борисюком, с которым уже вместе больше четверти века. Пара воспитывает дочь Анну, а еще у Ольги есть дочь Тоня, которая живет и строит карьеру в России.
И если Тоня не комментирует ситуацию с войной, а только светится на красных дорожках с мужем, то Ольга заняла украинскую сторону и осуждает оккупационные российские войска. Не забывает Сумская и об Инстаграм, где активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.
А в этот раз Ольга похвасталась эффектным образом в платье-вышиванке. Звезда дополнила образ стильным поясом и мейкапом, впечатляя видом на свежем фото.
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А до этого Ольга показала, как ехала на поезде в Каменское, Днепропетровская область. Известно, что у актрисы запланировано представление в местном театре.
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