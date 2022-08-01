Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская - известная украинская актриса, имеющая звания Народной и Заслуженной артистки Украины. Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Сумская поделилась фотографией, где была вместе с легендарной украинской певицей - Ниной Матвиенко.

"Встречи, которые вдохновляют. С Ниной Митрофановной Матвиенко... Люблю!", - написала Ольга.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Цвет Украины", "Красавцы", "Прекрасные и настоящие", "Красивые и неповторимые", "Украиночки", "Талантливые и красивые женщины", "Платья вашего дизайна сказочные, любуюсь постоянно".

Сообщалось, что Сумская рассказала о болезни матери.

"Она болела, у нее было тяжелое состояние, у нее были проблемы с сердцем после операций.... были прилеты и невозможно было на машине доехать до дома, где живет мама. И вот эти три дня... Я не успела ничего сказать, не обнять маму", - рассказала Сумская.

Напомним, Сумская в стильной обновке устроила фотосессию в мальвах

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