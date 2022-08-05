Популярна українська співачка та героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич часто розповідає в Інстаграм про те, що відбувається у світі. Не забуває артистка також підтримувати українських військових та відправляти кошти на благодійність.

«Ми ЖИВІ, тому що нас захищають 🙏🏽 Ми маємо можливість працювати в тилу і тримати свій фронт, тому що у нас є ВОНИ 🇺🇦. ГЕРОЇ ❤️‍🔥 Честь вам та низький уклін! Саме зараз, якраз цієї хвилини, 24/7 — під ворожими обстрілами, в окопах, на позиціях, ризикують СОБОЮ заради свободи українського народу та майбутнього дітей 🥹

Так, любов до країни має свою ціну. За це кохання на нас почали скидати бомби та ракети. Вбивати наш народ. Вистоємо та витримаємо ці темні часи. Тому що у нас є внутрішня сила та наші славні воїни 🤍 Не опускайте руки. Не складайте крила. Продовжуйте боротися та допомагати Україні 🙌🏼» – висловилася Злата.

Також Огневич розповіла про свій незвичайний костюм та українські бренди, які переважають у її гардеробі: "Обстріли та українці, які під цими обстрілами рятують свої життя, часто – бізнес, куди була вкладена ВСЯ душа".

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