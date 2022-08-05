Популярная украинская певица и героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич часто рассказывает в Инстаграм о происходящем в мире. Не забывает артистка также поддерживать украинских военных и отправлять средства на благотворительность.

«Мы ЖИВЫ, потому что нас защищают 🙏🏽 Мы имеем возможность работать в тылу и держать свой фронт, потому что у нас есть ОНИ 🇺🇦. ГЕРОИ ❤️‍🔥 Честь вам и низкий поклон! Именно сейчас, в эту минуту, 24/7 — под вражескими обстрелами, в окопах, на позициях, рискуют СОБОЮ ради свободы украинского народа и будущего детей 🥹

Да, любовь к стране имеет свою цену…. За эту любовь на нас стали сбрасывать бомбы и ракеты. Убивать наш народ. Выстоим и выдержим эти темные времена. Потому что у нас есть внутренняя сила и наши славные воины 🤍 Не опускайте руки. Не складывайте крылья. Продолжайте бороться и помогать Украине 🙌🏼» - высказалась Злата.

Также Огневич рассказала о своем необычном костюме и украинских брендах, которые преобладают в ее гардеробе: "Обстрелы и украинцы, под этими обстрелами спасающие свои жизни, часто – бизнес, куда была вложена ВСЯ душа".

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