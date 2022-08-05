Український теле- та радіоведучий Слава Дьомін виявився свідком аварії, коли їхав трасою з Києва до Львова.

Так, у себе в сторіс-Інстаграм ведучий розмістив кадри дорожньо-транспортної пригоди.

На знімках можна побачити блокпост, евакуатор та залишки розбитого автомобіля на проїжджій частині.

На місці аварії є кілька поліцейських машин, а також карета швидкої допомоги.

«Під'їжджають до Львова, дивіться, що тут відбувається. Друзі будьте, будь ласка, уважні за кермом», - закликав Слава Дьомін усіх українців.

Раніше ми писали, Слава Дьомін повідомив, коли очікується вихід нового сезону проекту "Холостяк".

Ще до початку війни було знято новий сезон романтичного проекту "Холостяк" з Алексом Топольським, але досі не відбулася його прем'єра. І ось нещодавно ведучий реаліті-шоу Гриша Решетник опублікував опитування, чи бажають глядачі бачити нового «Холостяка».

За словами Дьоміна, більшість проголосували за.

«Кажуть, що «Холостяк» може з'явитися вже восени цього року або максимум наступної весни», - розкрив деталі ведучий.

Нагадаємо, що Слава Дьомін розвідкувався про "Холостячку" Огневич та її стосунки до Задворного: "Злата мені сказала..."

Як повідомляла Politeka, Огневич після закордонних гастролей запросила на концерти в Україні фото.

Також Politeka писала, що Огневич несподівано висловилася про таких як Полякова і Кароль.