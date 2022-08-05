Так, у себе в сторіс-Інстаграм ведучий розмістив кадри дорожньо-транспортної пригоди.
На знімках можна побачити блокпост, евакуатор та залишки розбитого автомобіля на проїжджій частині.
На місці аварії є кілька поліцейських машин, а також карета швидкої допомоги.
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«Під'їжджають до Львова, дивіться, що тут відбувається. Друзі будьте, будь ласка, уважні за кермом», - закликав Слава Дьомін усіх українців.
Раніше ми писали, Слава Дьомін повідомив, коли очікується вихід нового сезону проекту "Холостяк".
Ще до початку війни було знято новий сезон романтичного проекту "Холостяк" з Алексом Топольським, але досі не відбулася його прем'єра. І ось нещодавно ведучий реаліті-шоу Гриша Решетник опублікував опитування, чи бажають глядачі бачити нового «Холостяка».
За словами Дьоміна, більшість проголосували за.
«Кажуть, що «Холостяк» може з'явитися вже восени цього року або максимум наступної весни», - розкрив деталі ведучий.
Нагадаємо, що Слава Дьомін розвідкувався про "Холостячку" Огневич та її стосунки до Задворного: "Злата мені сказала..."
Як повідомляла Politeka, Огневич після закордонних гастролей запросила на концерти в Україні фото.
Також Politeka писала, що Огневич несподівано висловилася про таких як Полякова і Кароль.