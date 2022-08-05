Украинский теле- и радиоведущий Слава Демин оказался свидетелем аварии, когда ехал по трассе из Киева во Львов.

Так, у себя в сторис-Инстаграм ведущий разместил кадры дорожно-транспортного происшествия.

На снимках можно увидеть блокпост, эвакуатор и остатки разбитого автомобиля на проезжей части.

На месте аварии присутствуют несколько полицейских машин, а также карета скорой помощи.

«Подъезжают ко Львову, смотрите, что тут происходит. Друзья будьте пожалуйста внимательны за рулем», - призвал Слава Демин всех украинцев.

Ранее мы писали, Слава Демин сообщил, когда ожидается выход нового сезона проекта "Холостяк".

Еще до начала войны был отснят новый сезон романтического проекта "Холостяк" с Алексом Топольским, но до сих пор не состоялась его премьера. И вот недавно ведущий реалити-шоу Гриша Решетник опубликовал опрос, хотят ли зрители видеть нового «Холостяка».

По словам Демина, большинство проголосовали за.

«Говорят, что «Холостяк» может появится уже этой осенью или максимум следующей весной», - раскрыл детали ведущий.

Напомним, что Слава Демин разоткровенничался о "Холостячке" Огневич и ее отношениях к Задворному: "Злата мне сказала..."

Как сообщала Politeka, Огневич после заграничных гастролей пригласила на концерты в Украине, фото.

Также Politeka писала, что Огневич неожиданно высказалась о таких, как Полякова и Кароль.