Так, у себя в сторис-Инстаграм ведущий разместил кадры дорожно-транспортного происшествия.
На снимках можно увидеть блокпост, эвакуатор и остатки разбитого автомобиля на проезжей части.
На месте аварии присутствуют несколько полицейских машин, а также карета скорой помощи.
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«Подъезжают ко Львову, смотрите, что тут происходит. Друзья будьте пожалуйста внимательны за рулем», - призвал Слава Демин всех украинцев.
Ранее мы писали, Слава Демин сообщил, когда ожидается выход нового сезона проекта "Холостяк".
Еще до начала войны был отснят новый сезон романтического проекта "Холостяк" с Алексом Топольским, но до сих пор не состоялась его премьера. И вот недавно ведущий реалити-шоу Гриша Решетник опубликовал опрос, хотят ли зрители видеть нового «Холостяка».
По словам Демина, большинство проголосовали за.
«Говорят, что «Холостяк» может появится уже этой осенью или максимум следующей весной», - раскрыл детали ведущий.
Напомним, что Слава Демин разоткровенничался о "Холостячке" Огневич и ее отношениях к Задворному: "Злата мне сказала..."
Как сообщала Politeka, Огневич после заграничных гастролей пригласила на концерты в Украине, фото.
Также Politeka писала, что Огневич неожиданно высказалась о таких, как Полякова и Кароль.