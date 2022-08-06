Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно розлучилася із чоловіком Володимиром Дантесом після десяти років стосунків, продовжує активно просувати свою сольну кар'єру. Артистка вирішила перекласти деякі пісні українською мовою та вже презентувала першу композицію.

У кліпі Надя ефектно позувала на коні з новою зачіскою та із задоволенням демонструвала образ зухвалої леді. Шанувальники тут же згадали недавній кліп співачки Бейонсе, яка також заспівала на коні, але з мінімумом одягу та виставивши форми напоказ.

"Всі хочуть бути як Надя" - з іронією помічають у мережі.

Також у своєму мікроблозі Надя опублікувала короткий фрагмент нової пісні "Різнокольорова".

"Нарешті! Як же я скучила за прем'єрами! Всім кохання" - пише Надя.

"Надя українською мовою звучить ще краще, бо наші українки найкращі", "Боже, це так звучить, як ніколи раніше не було! Ця пісня так і має народитися українською! Розкішно!", "Вже хочу її поставити на повтор" .

Нагадаємо, "Це розрив": Дорофєєва зазвучала українською та захопила шанувальників, відео.

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