Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая недавно рассталась с мужем Владимиром Дантесом после десяти лет отношений, продолжает активно продвигать свою сольную карьеру. Артистка решила перевести некоторые песни на украинский язык и уже презентовала первую композицию.

В клипе Надя эффектно позировала на коне с новой прической и с удовольствием демонстрировала образ дерзкой леди. Поклонники тут же вспомнили недавний клип певицы Бейонсе, которая также запела на коне, но с минимумом одежды и выставив формы напоказ.

"Все хотят быть, как Надя" - с иронией подмечают в сети.

Также в своем микроблоге Надя опубликовала короткий фрагмент новой песни "Разноцветная".

"Наконец-то! Как же я соскучилась по премьерам! Всем любови" - пишет Надя.

"Надя на украинском языке звучит еще лучше, потому что наши украинки лучшие", "Боже, это так звучит, как никогда раньше не было! Эта песня так и должна родиться на украинском! Роскошно!", "Уже хочу ее поставить на повтор".

Напомним, "Это разрыв": Дорофеева зазвучала на украинском и восхитила поклонников, видео.

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