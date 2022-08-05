Дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, актриса Ганна Саліванчук проводить час на відпочинку разом із дітьми. Бажаючи оздоровитися, виконавиця відвідувала різні процедури та показувала свій раціон.

А щоб також нагадати шанувальникам про свою творчість, Ганна вирішила показати кілька кадрів з минулих зйомок. Згадала Саліванчук кілька своїх яскравих ролей і підібрала для цього найцікавіші кадри.

Як можна помітити, Анна любить змінюватися і заради нових серіалів та фільмів також легко приміряє нові стилі, зачіски та особливо характер. Одне залишається незмінним – зірка любить робити акценти на своїй привабливій постаті.

Нагадаємо, Саліванчук Ганна Валеріївна народилася 17 серпня 1985 року у Хмельницькій області України, у містечку Шепетівка. Її мама – Любов Михайлівна раніше колись працювала у торгівлі, але заради дітей пожертвувала своєю кар'єрою.

Батьки всіляко підтримували доньку в бажанні досягти намічених цілей, тому Саліванчук ставиться до сім'ї з великим трепетом. Артистка нещодавно вирушила з батьками на відпочинок і також захопила схожістю зі своєю мамою:

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