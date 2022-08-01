Жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук показала, как проводит время в Карпатах, засветившись в компании мускулистого красавца.

Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук - известная украинская актриса театра и кино. Звезда замужем за продюсером "Квартал 95" Александром Божковым, которому родила двоих детей. Звезда, как и другие знаменитости, поддержала украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. А недавно Анна повредила свое колено, из-за чего ей приходится ходить на костылях. После этого Саливанчук отправилась на отдых вместе с детьми в Карпаты.

Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Саливанчук поделилась кадрами, где позировала со своим братом.

"Брат", - подписала лаконично кадры Анна.

"Всегда умеет меня рассмешить. Даже, если на душе тяжело", - продолжила Саливанчук, поделившись фото, где в объятиях брата.

Сообщалось, что у Саливанчук начались проблемы из-за ее активной позиции по вонйне в Украине.

Анна показала, что происходит с ее постами каждый раз:

«Вот почему в моей ленте только еда, горы, и счастливые дети, насколько это возможно. Когда говоришь правду – тебя блокируют, но мне все равно, ибо за нами – весь мир» - пишет Анна.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" вызверилась на украинцев из-за звука сирены

Также Politeka сообщала, что жена продюсера "Квартал 95" в позе не для леди дала отпор всем критикам Зеленской

А еще Politeka писала, что жена продюсера "Квартал 95" в маленьком купальнике честно показала свои "пейзажи"



