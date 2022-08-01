Анна показала свою опору и поддержку, которая помогает ей со всем справиться.

Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук - популярная актриса, которая замужем за продюсером "Квартал 95" Александром Божковым. Анна часто рассказывает в Иинстаграм о своей жизни, делится рассказами о себе и общается с поклонниками.

Напомним, Саливанчук Анна Валерьевна родилась 17 августа 1985 года в Хмельницкой области Украины, в городке Шепетовка. Ее мама – Любовь Михайловна ранее когда-то работала в торговле, но ради детей пожертвовала своей карьерой.

Родители всячески поддерживали дочь в желании добиться намеченных целей, поэтому Саливанчук относится к семье с большим трепетом. Артистка недавно отправилась с родителями на отдых и также восхитила схожестью со своей мамой:

«Моя Любовь, которая помогает всегда!» - пишет Анна.

Анна не осталась в стороне после случая с критикой новых фото Елены Зеленской. Напомним, на днях фотография Елены Зеленской на обложке глянца Vogue вызвала ажиотаж в соцсетях. Придирчивые люди заявили, что поза Елены недостаточно женственная и совсем не подходит леди.

В ответ артистки со всего мира и обычные женщины решили дать отпор таким критикам. Не осталась в стороне и Анна, показав подбоку своих фото в смелых позах.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" рассказала, как работала в магазине и заинтриговала редким кадром с мужем

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