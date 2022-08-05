Жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, актриса Анна Саливанчук проводит время на отдыхе вместе с детьми. Желая оздоровиться, исполнительница посещала различные процедуры и показывала свой рацион.

А чтобы также напомнить поклонникам о своем творчестве, анна решила также показать несколько кадров из прошлых съемок. Упомянула Саливанчук несколько своих ярких ролей и подобрала для этого наиболее интересные кадры.

Как можно заметить, Анна любит меняться и ради новых сериалов и фильмов также легко примеряет новые стили, прически и особенно характер. Одно остается неизменным - звезда любит делать акценты на своей привлекательной фигуре.

Напомним, Саливанчук Анна Валерьевна родилась 17 августа 1985 года в Хмельницкой области Украины, в городке Шепетовка. Ее мама – Любовь Михайловна ранее когда-то работала в торговле, но ради детей пожертвовала своей карьерой.

Родители всячески поддерживали дочь в желании добиться намеченных целей, поэтому Саливанчук относится к семье с большим трепетом. Артистка недавно отправилась с родителями на отдых и также восхитила схожестью со своей мамой:

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