Дженніфер Лопес відсвяткувала своє 53-річчя у сімейному колі та вже після весілля з Беном Аффлеком. На цьому сюрпризи для фанатів зірки не закінчуються, виконавиця також відзначилася під час своїх останніх концертів.
Артистка з'явилася на одному зі своїх концертів у цілій добірці вбрання, що ледве приховує її форми.
Блискітки, пір'я, пух і безліч прикрас перетворили Лопес максимально, при цьому артистка намагалася зробити акцент на фігурі і всіляко підкреслювала переваги. Більше того, виконавиця після дня народження доводить фанатам, що виглядає анітрохи не гірше за минуле.
А один із танців Лопес навіть збентежив фанатів, яка в прямому сенсі влаштувала струс своїх форм і сплясала без зайвої скромності в сіточці: «Якесь божевілля» - пише один із шанувальників.
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Зазначимо, після медового місяця в Парижі Лопес вирушила на курорт, де також показує кожного дня нові образи, в яких робить незмінні акценти на форми.
На розкішній яхті, яку Дженніфер орендувала з близькими, вона з'явилася у цікавому образі з топом та спідницею міді-довжини з оригінальним дизайном.
Акцент на бюсті артистки вийшов дуже вдалим, а також вдалося підкреслити свою золотисту засмагу.
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