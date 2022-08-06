Дженнифер Лопес отпраздновала свое 53-летие в семейном кругу и уже после свадьбы с Беном Аффлеком. Причем на этом сюрпризы для фанатов звезды не заканчиваются, исполнительница также отличилась во время своих последних концертов.
Артистка появилась на одном из своих концертов в целой подборке нарядов, едва скрывающих ее формы.
Блестки, перья, пух и множество украшений преобразили Лопес максимально, при этом артистка старалась сделать акцент на фигуре и всячески подчеркивала достоинства. Более того, исполнительница после дня рождения доказывает фанатам, что выглядит ничуть не хуже прошлого.
А один из танцев Лопес даже смутил фанатов, которая в прямом смысле устроила встряску своим формам и сплясала без лишней скромности в сеточке: «Какое-то сумасшествие» - пишет один из поклонников.
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Отметим, после медового месяца в Париже Лопес отправилась на курорт, где также показывает квждый день новые образы, в которых делает неизменные акценты на формы.
На роскошной яхте, которую Дженнифер арендовала с близкими, она появилась в интересном образе с топом и юбкой миди-длины с оригинальным дизайном.
Акцент на бюсте артистки получился весьма удачным, а также ей удалось подчеркнуть свой золотистый загар.
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