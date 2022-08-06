Переможець першого сезону реаліті-шоу "Холостячка" та колишній бойфренд Ксенії Мішиної Олександр Еллерт показав, як треба тролити любителів "російського світу"

Олександр Еллерт зі своїм іншим гумористом Андрієм Рибаком ведуть спільне шоу на каналі "Але це не точно" на YouTube.

Так, у себе в Інстаграм-сторіз Еллерт анонсував новий випуск.

Двоє друзів спілкуються з любителями «російського світу» і ставлять їм актуальні питання.

«Хто вісім років стріляв по Донецьку?»,

"З якого краще дерева робити труну для російського солдата?", - запитують гумористи.

Також вони поспілкувалися із жителем Маріуполя, який під час війни виїхав до Росії.

"Еллерт просто красень, так чітко сказав за донецьких і їхній дурний вибір , а так званому "маріупольцю" хочеться сказати, якого х... ти робиш в Україні, якщо любитель російського світу",

"Пацани, ви їх тролите на найвищому рівні",

"Чаще випускайте відео",

"Сил вам і терпіння. Як із ними можна нормально розмовляти?",

"Продовжуйте записувати такі відео", - коментують на каналі.

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