Олександр Еллерт зі своїм іншим гумористом Андрієм Рибаком ведуть спільне шоу на каналі "Але це не точно" на YouTube.

Так, у себе в Інстаграм-сторіз Еллерт анонсував новий випуск.

Двоє друзів спілкуються з любителями «російського світу» і ставлять їм актуальні питання.

«Хто вісім років стріляв по Донецьку?»,

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"З якого краще дерева робити труну для російського солдата?", - запитують гумористи.

Також вони поспілкувалися із жителем Маріуполя, який під час війни виїхав до Росії.

"Еллерт просто красень, так чітко сказав за донецьких і їхній дурний вибір , а так званому "маріупольцю" хочеться сказати, якого х... ти робиш в Україні, якщо любитель російського світу",

"Пацани, ви їх тролите на найвищому рівні",

"Чаще випускайте відео",

"Сил вам і терпіння. Як із ними можна нормально розмовляти?",

"Продовжуйте записувати такі відео", - коментують на каналі.

Раніше повідомлялося, що екс-учасник "Холостячки" Рибак після повернення в Україну возз'єднався з Еллертом: "Чудики ви..."

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