Олександр Еллерт зі своїм іншим гумористом Андрієм Рибаком ведуть спільне шоу на каналі "Але це не точно" на YouTube.
Так, у себе в Інстаграм-сторіз Еллерт анонсував новий випуск.
Двоє друзів спілкуються з любителями «російського світу» і ставлять їм актуальні питання.
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"З якого краще дерева робити труну для російського солдата?", - запитують гумористи.
Також вони поспілкувалися із жителем Маріуполя, який під час війни виїхав до Росії.
"Еллерт просто красень, так чітко сказав за донецьких і їхній дурний вибір , а так званому "маріупольцю" хочеться сказати, якого х... ти робиш в Україні, якщо любитель російського світу",
"Пацани, ви їх тролите на найвищому рівні",
"Чаще випускайте відео",
"Сил вам і терпіння. Як із ними можна нормально розмовляти?",
"Продовжуйте записувати такі відео", - коментують на каналі.
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