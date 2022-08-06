Победитель первого сезона реалити-шоу "Холостячка" и бывший бойфренд Ксении Мишиной Александр Эллерт показал, как нужно троллить любителей "русского мира"

Александр Эллерт со своим другим юмористом Андреем Рыбаком ведут совместное шоу на канале "Але це не точно" на Youtube.

Так, у себя в Инстаграм-сториз Эллерт анонсировал новый выпуск.

Два друга общаются с любителями «русского мира» и задают им актуальные вопросы.

«Кто восем лет стрелял по Донецку?»,

«Из какого лучше дерева делать гроб для российского солдата?», - спрашивают юмористы.

Также они пообщались с жителем Мариуполя, который во время войны выехал в россию.

"Эллерт просто красавчик, так чётко сказал за донецких и их глупый выбор а так называемому "мариупольцу" хочется сказать, какого х... ты делаешь в Украине, раз любитель русского мира",

"Пацаны, вы их троллите на высшем уровне",

"Чаще выпускайте видео",

"Сил вам и терпения. Как с ними можно нормально разговаривать?",

"Продолжайте записывать подобные видео", - комментируют на канале.

Ранее сообщалось, экс-участник "Холостячки" Рыбак после возвращения в Украину воссоединился с Эллертом: "Чудики вы..."

Также, "Другой человек": Эллерт с новыми зубами впечатлил преображением, как стал выглядеть победитель "Холостячки"

Politeka рассказывала, экс-участник "Холостячки" Рыбак показал, чем занимается с любимой в пустыне: "Кадр из Голливудского фильма"