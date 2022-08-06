Александр Эллерт со своим другим юмористом Андреем Рыбаком ведут совместное шоу на канале "Але це не точно" на Youtube.
Так, у себя в Инстаграм-сториз Эллерт анонсировал новый выпуск.
Два друга общаются с любителями «русского мира» и задают им актуальные вопросы.
«Кто восем лет стрелял по Донецку?»,
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
"Но мы не должны паниковать": ситуация на фронте резко изменится, к чему готовится ВСУ
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«Из какого лучше дерева делать гроб для российского солдата?», - спрашивают юмористы.
Также они пообщались с жителем Мариуполя, который во время войны выехал в россию.
"Эллерт просто красавчик, так чётко сказал за донецких и их глупый выбор а так называемому "мариупольцу" хочется сказать, какого х... ты делаешь в Украине, раз любитель русского мира",
"Пацаны, вы их троллите на высшем уровне",
"Чаще выпускайте видео",
"Сил вам и терпения. Как с ними можно нормально разговаривать?",
"Продолжайте записывать подобные видео", - комментируют на канале.
Ранее сообщалось, экс-участник "Холостячки" Рыбак после возвращения в Украину воссоединился с Эллертом: "Чудики вы..."
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