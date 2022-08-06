Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка ще нещодавно відмовлялася говорити українською мовою, бо говорила, що їй складно, тепер частіше поводиться з шанувальниками так, як планувала спочатку. Пости в Інстаграм артистка також публікує українською.

Цього разу вона звернула увагу на свою толстовку з гаптованим малюнком.

«Мільйон питань «звідки цей світшот?». Тож я ще раз схиляю голову перед нашими талановитими українцями. Серед них мій друг, який розробив ці світшоти з благодійною метою! І це був би не Іван, якби він зробив щось масове, ні! Кожне серце вишите вручну, і вони всі різні та магічні!» – висловилася Марія.

Вона також наголосила, що збирання коштів для допомоги українцям тривають, люди хочуть зібрати якнайбільше.

«Всі кошти підуть на розвиток таборів психологічного відновлення #Незламна Мама, яка вже має нескінченний лист запитів!» - пише Єфросиніна.

Також зірка виклала коротке відео, а у підписі до нього похвалилася несподіваним особистим здобутком.

"Коли вперше дозволила собі не читати новини з вечора і нарешті виспалася…".

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