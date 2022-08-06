Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая еще недавно отказывалась говорить на украинском языке, так как говорила, что ей сложно, теперь чаще обращается с поклонниками так, как планировала изначально. Посты в Инстаграм артистка также публикует на украинском.

В этот раз она обратила внимание на свою толстовку с вышитым на ней рисунком.

«Миллион вопросов «откуда этот свитшот?». Так что я еще раз склоняю голову перед нашими талантливыми украинцами. Среди них мой друг, который разработал эти свитшоты с благотворительной целью! И это был бы не Иван, если бы он сделал что-нибудь массовое, нет! Каждое сердце вышитое вручную, и они все разные и магические!» - высказалась Мария.

Она также подчеркнула, что сбор средств для помощи украинцам продолжаются, люди хотят собрать как можно больше.

«Все средства пойдут на развитие лагерей психологического восстановления #Несокрушимая Мама, уже имеющая бесконечное письмо запросов!» - пишет Ефросинина.

Также звезда выложила короткое видео, а в подписи к нему похвасталась неожиданным личным достижением.

"Когда впервые позволила себе не читать новости с вечера и наконец-то выспалась…".

Напомним, "Это разрыв": Дорофеева зазвучала на украинском и восхитила поклонников, видео.

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