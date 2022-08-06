Як пише Politeka.net , Ганна Богдан є відомим блогером, яка запам'яталася всім після участі у шоу "Холостяк", з головним героєм якого вона жила близько року. Причому про розставання Ганна заявила раптово, але додала, що далі не порушуватиме цю тему і розповідатиме якісь деталі.

В Інстаграм тепер дівчина активно вихваляється відпочинком закордоном, що вже не раз бентежило шанувальників. Багато хто просили Богдан "пригальмувати", щоб були не лише кадри її хвастовиду з пляжу чи ресторанів.

Анна на критику не реагує, продовжує спілкуватися з шанувальниками так, як їй подобається та іноді говорить про плани на майбутнє.

«Декілька днів без Інстаграма. Прилетіла мамуля, максимально приділяю час» - каже Ганна і показує щасливі кадри.

В Інстаграм Ганна також відповіла на питання, що цікавлять шанувальників.

«Дуже багато питань щодо Миші, чи спілкуюся я з ним тощо», - написала блогерка.

Ганна не відповіла на запитання про Заливака, у відповідь ініціювала опитування: «Ви вважаєте нормальним спілкування з колишнім?».

Також вона розповіла, що зараз перебуває в Англії, проте там не почувається як вдома і планує повернення на батьківщину.

Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Богдан після розставання із Заливако показала ідеальне тіло у бікіні.

А ще Politeka повідомляла, що переможниця "Холостяка" Богдан змінила імідж після розриву із Заливаком

Також Politeka писала, що переможниця "Холостяка" Богдан у рожевому топі блиснула плоским животом.