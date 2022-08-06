Как пишет Politeka.net, Анна Богдан является известным блогером, которая запомнилась всем после участия в шоу "Холостяк", с главным героем которого она жила около года. Причем о расставании Анна заявила внезапно, но добавила, что далее не будет поднимать эту тему и рассказывать какие-то детали.
В Инстаграм теперь девушка активно хвастается отдыхом заграницей, что уже не раз смущало поклонников. Многие просили Богдан "притормозить", чтобы были не только кадры ее хвастовста с пляжа или ресторанов.
Анна на критику не реагирует, продолжает общаться с поклонниками так, как ей нравится и иногда говорит о планах на будущее.
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«Несколько дней без Инстаграма. Прилетела мамуля, по максимуму уделяю время» - говорит Анна и показывает счастливые кадры.
В Инстаграм Анна также ответила на интересующие поклонников вопросы.
«Очень много вопросов на счет Миши, общаюсь ли я с ним и т.д», - написала блогерша.
Анна не ответила на вопрос о Заливако, в ответ инициировала опрос: «Вы считаете нормальным общение с бывшим?».
Также она рассказала, что сейчас находится в Англии, однако там не чувствует себя, как дома и планирует возвращение на родину.
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