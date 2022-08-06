Популярна українська співачка та героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич часто розповідає в Інстаграм про допомогу українським захисникам, влаштовує благодійні концерти та дивує новими композиціями.

Цього разу Злата порадувала добіркою кадрів, на яких показала, як отримала нагороду та зустрілася разом із українськими захисниками та рятувальниками.

Як відомо, нещодавно Злата Огневич нещодавно презентувала шанувальникам свій новий проект "Світло".

Артистка презентувала композицію як посвяту героїчній роботі українських рятувальників. Голова ДСНС Сергій Крук особисто подякував артистці за цю пісню та вручив їй найвищу відмінність Служби – нагрудний знак "Знак пошани".

«Сьогодні відбулася синергія вдячності та поваги. Коли дивишся у вічі справжнім героям, розумієш, чому ми непереможні» - каже Злата.

«Ми ЖИВІ, тому що нас захищають 🙏🏽 Ми маємо можливість працювати в тилу і тримати свій фронт, тому що у нас є ВОНИ 🇺🇦. ГЕРОЇ ❤️‍🔥 Честь вам та низький уклін! Саме зараз, цієї хвилини, 24/7 — під ворожими обстрілами, в окопах, на позиціях, ризикують СОБІЙ заради свободи українського народу та майбутнього дітей 🥹 Так, любов до країни має свою ціну…. »- Висловилася раніше Злата.

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