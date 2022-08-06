Популярная украинская певица и героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич часто рассказывает в Инстаграм о помощи украинским защитникам, устраивает благотворительные концерты и удивляет новыми композициями.

В этот раз Злата порадовала подборкой кадров, на которых показала, как получила награду и встретилась вместе с украинскими защитниками и спасателями.

Как известно, совсем недавно Злата Огневич недавно презентовала поклонникам свой новый проект "Світло".

Артистка презентовала композицию, как посвящение героической работе украинских спасателей. Глава ГСЧС Сергей Крук лично поблагодарил артистку за эту песню и вручил ей высшее отличие Службы – нагрудный знак "Знак почета".

«Сегодня состоялась синергия благодарности и уважения. Когда смотришь в глаза настоящим героям, понимаешь, почему мы непобедимы» - говорит Злата.

«Мы ЖИВЫ, потому что нас защищают 🙏🏽 Мы имеем возможность работать в тылу и держать свой фронт, потому что у нас есть ОНИ 🇺🇦. ГЕРОИ ❤️‍🔥 Честь вам и низкий поклон! Именно сейчас, в эту минуту, 24/7 — под вражескими обстрелами, в окопах, на позициях, рискуют СОБОЙ ради свободы украинского народа и будущего детей 🥹 Да, любовь к стране имеет свою цену…. » - высказалась ранее Злата.

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