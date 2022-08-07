Популярна українська хореографка Ілона Гвоздьова, яка була багаторазовою учасницею шоу "Танці зі зірками", часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка опублікувала у мікроблозі чарівні знімки та розповіла, як відзначала день народження.

Як виявилось, 5 серпня Ілоні виповнилося 34 роки, і цей день вона провела у колі рідних. На нових фотографіях танцівниця позує у цікавій локації з величезним букетом соняшників. Перед камерою хореограф з'явилася у довгій світлій сукні вільного крою, під яким сховала струнку фігуру та підтягнуте тіло.

У підписі до публікації Гвоздьова подякувала всім за вітання та розповіла, що провела цей день зі своїми подругами, поки її чоловік розважав дітей.

"Так приємно було, що мої подруги повернулися з-за кордону та розділили це свято зі мною. Ми згадували приємні моменти, мріяли про майбутнє і весь день говорили та говорили. Дякую своєму чоловікові @khomiachukivan який зробив цей день яскравим та незабутнім, забрав на себе всіх дітей, вигадував їм заняття, ловив з ними рибу, жучків, метеликів, робив усе, щоб вони дали спокій мамам, тим часом приготував смачний шашлик і повною мірою дав насолодитися спілкуванням із подругами", - сказала Ілона.

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