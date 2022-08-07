Як пише Politeka.net, Ірина Білик – відома українська співачка, яка має звання Народної артистки України. Знаменитість, як і інші українські зірки, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. А нещодавно Ірина вирушила разом із Олегом Скрипкою та Асією Ахат. Стало відомо, що зірки виступили у Філадельфії, США. Відео концерту опублікували і на сторінці "Культурна пральня" у телеграм.

"Ірина Білик, Олег Скрипка та Асія Ахат розпочали благодійний тур у США. Учора пройшов концерт у Філадельфії, сьогодні у Нью-Йорку на Брайтон-Біч. Виглядає все це дійство сумно і трохи шкода. Фонограма, народна артистка не влучає у ноти, публіка жує салат і п'є коньяк", - було написано під публікацією.

Фанати поставили багато негативних смайликів під публікацією і ніяк не коментували її.



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