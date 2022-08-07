Как пишет Politeka.net, Ирина Билык - известная украинская певица, которая имеет звание Народной артистки Украины. Знаменитость, как и другие украинские звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. А недавно Ирина отправилась вместе с Олегом Скрипкой и Ассией Ахат. Стало известно, что звезды выступили в Филадельфии, США. Видео концерта опубликовали и на страничке "Культурная прачечная" в телеграмм.

"Ирина Билык, Олег Скрипка и Асия Ахат начали благотворительный тур в США. Вчера прошел концерт в Филадельфии, сегодня в Нью-Йорке на Брайтон-Бич. Выглядит все это действо грустно и немного жалко. Фонограмма, народная артистка не попадает в ноты, публика жует салат и пьет коньяк", - было написано под публикацией.

Фанаты поставили множество негативных смайликов под публикацией и никак не комментировали ее.



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