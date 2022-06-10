Как сообщает Politeka.net, украинская певица Ирина Билык в интервью для программы "Ранок з Україною" призналась, чем живет сейчас и получает ли цветы от мужчин.

В июне 2021 года украинская певица Ирина Билык и режиссер азербайджанского происхождения Аслан Ахмадов официально оформили развод. Сначала вторжения рф в Украину экс-муж поддерживал Ирину и осуждал войну. Но потом вдруг за ее спиной организовал в россии пропагандистский концерт.

Сейчас сердце певицы свободно и всю себя она отдает младшему сыну.

«Сразу после развода женщина не может перейти в следующие отношения, тем более в такое тяжелое время. Сейчас я вообще отдыхаю от мужского внимания. Уже в мирное время, думаю, обязательно найду своего избранника. Цветов пока тоже нет. Я все время провожу с сыном. Готовлю его в школу – мы учимся писать, читать. Няни сейчас нет у нас, потому я все делаю сама», – призналась Ирина Билык.

Напомним, Ирина Билык рассказала украинцам о своей беде.

Как Politeka сообщала, Ирина Билык с роскошным букетом оригинально "заманивает" на свой концерт.

Также Politeka писала, что Билык не сдержалась, вспомнив о Киркорове и бывших друзьях из рф.