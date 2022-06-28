Об этом в эфире «Ранок з Україною» рассказала певица Ирина Билык. По ее словам, возможно, люди, которые организовывали концерты и выступления российских артистов на территории Украины, «ускорили то, что с нами сейчас происходит».
«Залы во время выступления российскихартистов были выкуплены и полными Это означает, что украинцы забыли, что украинцы добрые: «Приезжайте к нам, мы вас ждем», - рассказала Билык.
Комментируя молчание таких артистов, как Ани Лорак и Таисия Повалий, Билык рассказала, что вычеркнула их из своей жизни.
«Нет, у меня нет жалости к этим артистам. Я вычеркнула эти имена навсегда. Я видела людей, которые мне рассказывали, что происходит сейчас с Игорем Лихутой. Он сидит, смотрит в телевизор и радуется от того, что происходит с нами здесь», - рассказала Билык.
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Напомним, сын запроданки Повалий публично объявил о поддержке Украины, наперекор матери.
Также сообщалось, что в Украине нашли управу на Наташу Королеву и Киркорова.
Кроме того, Politeka.net писала, как Ани Лорак, которая до сих пор молчит о войне, плакала из-за ненависти украинцев.