«Я знаю знакомых, которые приглашали на свои дни рождения российских исполнителей. И платили им в десять раз больше, чем украинскому артисту».

Об этом в эфире «Ранок з Україною» рассказала певица Ирина Билык. По ее словам, возможно, люди, которые организовывали концерты и выступления российских артистов на территории Украины, «ускорили то, что с нами сейчас происходит».

«Залы во время выступления российскихартистов были выкуплены и полными Это означает, что украинцы забыли, что украинцы добрые: «Приезжайте к нам, мы вас ждем», - рассказала Билык.

Комментируя молчание таких артистов, как Ани Лорак и Таисия Повалий, Билык рассказала, что вычеркнула их из своей жизни.

«Нет, у меня нет жалости к этим артистам. Я вычеркнула эти имена навсегда. Я видела людей, которые мне рассказывали, что происходит сейчас с Игорем Лихутой. Он сидит, смотрит в телевизор и радуется от того, что происходит с нами здесь», - рассказала Билык.

Напомним, сын запроданки Повалий публично объявил о поддержке Украины, наперекор матери.

Также сообщалось, что в Украине нашли управу на Наташу Королеву и Киркорова.

Кроме того, Politeka.net писала, как Ани Лорак, которая до сих пор молчит о войне, плакала из-за ненависти украинцев.