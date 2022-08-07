Популярна українська співачка та модель Даша Астаф'єва, яка активно підтримує наших захисників, на свій день народження замість подарунків попросила зібрати кошти для ЗСУ. Артистка не стала багато говорити та хвалитися в мережі подарунками.

Натомість Даша просто попросила відправляти кошти на спеціальний збір для ЗСУ, як це вже раніше робили інші артисти. Сама зірка сьогодні вирішила розповісти, що вдалося зібрати за цей час і чому вона така щаслива.

"Ой, а що за новини у мене... Ми зібрали 375 тисяч гривень! Як же я вас люблю, дякую!" – висловилася Даша після благодійного збору.

"Привіт, сьогодні мій день народження і я хочу подякувати кожному з вас за теплі слова. Всі ми зараз мріємо лише про одне. Тому зараз підтримаємо наших захисників. Без зайвих слів, запрошую вас приєднатися до банку, на потреби наших захисників", - звернулася до українців Даша Астаф'єва.

Вона також додала, що пишається нашою країною і кожної миті все більше.

"Я вірю, що мрії здійснюються лише колективним бажанням. Давайте разом наблизимо цю мрію", - завершила Даша Астаф'єва.

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