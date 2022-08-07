Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева, которая активно поддерживает наших защитников, на свой день рождения вместо подарков попросила собрать средства для ВСУ. Артистка не стала много говорить и хвастаться в сети подарками.

Вместо этого Даша просто попросила отправлять средства на специальный сбор для ВСУ, как это уже ранее делали другие артисты. Сама звезда сегодня решила рассказать, что удалось собрать за это время и почему она так счастлива.

"Ой, а что за новости у меня... Мы собрали 375 тысяч гривен! Как же я вас люблю, спасибо!" - высказалась Даша после благотворительного сбора.

"Привет, сегодня мой день рождения и я хочу поблагодарить каждого из вас за теплые слова. Все мы сейчас мечтаем лишь об одном. Потому давайте сейчас поддержим наших защитников. Без лишних слов, приглашаю вас присоединиться к банке, на нужды наших защитников", - обратилась к украинцам Даша Астафьева.

Она также добавила, что гордится нашей страной и каждое мгновение все больше.

"Я верю, что мечты сбываются только коллективным желанием. Давайте вместе приблизим эту мечту", - завершила Даша Астафьева.

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