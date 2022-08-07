Як пише Politeka.net , 57-річна Моніка Беллуччі не так часто розповідає про себе в Інстаграм, проте кожне її фото та відео відразу обговорюють тисячі фанатів. Нещодавно артистка анонсувала новий фільм, над яким працювала разом із колегами.

Заради нової ролі Моніка перетворилася з грайливої ​​діви на сувору леді-бос.

«Інспектор Гінко цього разу буде не один… Дивіться тизер-трейлер фільму «Диявол: Гінко в атаці» в італійських кінотеатрах 17 листопада» - висловилася Моніка про новий уривок.

У мережі також підтримали:

«Абсолютно приголомшливо; Моє кохання 😍; Виглядає чудовий фільм Monica XXX; Чи не в американських кінотеатрах. Аууу. 😌💔; Прекрасно❤️Люблю це😍; Поки що без чогось цікавого 😞; Не дивись на мене такими щасливими очима 🌭❤; Ніколи не озирайся назад 🔥💞».

У той же час 17-річна Діва Кассель після першого ж виходу у світ зацікавила дизайнерів і неодноразово отримувала запрошення до співпраці. Мама дівчини навіть була присутня на її перших зйомках і завжди підтримує її прагнення йти вперед.

"Прекрасна Діва @d.casseluxxi йде на шоу dolcegabbana Alta Moda" - сказано у підписі під новими кадрами.

Також, юна дочка Беллуччі в сукні з корсетом довела, що нічим не гірше матері.

Як повідомляла Politeka, юна дочка Моніки Беллуччі в повітряній сукні показала, де замінила матір.

Також Politeka писала, що дочка Моніки Беллуччі в прозорому вбранні влаштувала провокаційну фотосесію.