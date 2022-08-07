Как пишет Politeka.net, 57-летняя Моника Беллуччи не так часто рассказывает о себе в Инстаграм, тем не менее, каждое ее фото и видео сразу обсуждают тысячи фанатов. Недавно артистка анонсировала новый фильм, над которым работала вместе с коллегами.

Ради новой роли Моника превратилась из игривой дивы в строгую леди-босс.

«Инспектор Гинко на этот раз будет не один… Смотрите тизер-трейлер фильма «Дьяволик: Гинко в атаке» в итальянских кинотеатрах 17 ноября» - высказалась Моника о новом отрывке.

В сети также поддержали:

«Абсолютно потрясающе; Моя любовь 😍; Выглядит отличный фильм Monica XXX; Не в американских кинотеатрах. Аууу. 😌💔; Великолепно❤️Люблю это😍; Пока без чего-то интересного😞; Не смотри на меня такими счастливыми глазами🌭❤; 🔥💞 Никогда не оглядывайся назад».

В то же время 17-летняя Дева Кассель после первого же выхода в свет заинтересовала дизайнеров и не раз получала приглашения к сотрудничеству. Мама девушки даже присутствовала на ее первых съемках и всегда поддерживает ее стремление идти вперед.

«Прекрасная Дева @d.casseluxxi идет на шоу dolcegabbana Alta Moda» - сказано в подписи под новыми кадрами.

Напомним, юная дочь Беллуччи в платье с корсетом доказала, что ничем не хуже матери.

Как сообщала Politeka, юная дочь Моники Беллуччи в воздушном платье показала, где заменила мать.

Также Politeka писала, что дочь Моники Беллуччи в прозрачном наряде устроила провокационную фотосессию.