53-річна Лопес намагається підібрати для кожного виходу у світ трендовий образ, доповнює вбрання дорогими аксесуарами і часто вражає молодою зовнішністю. Після весілля шанувальники відзначають зміни в Дженніфер.

На цей раз у мережі вирішили обговорити яскраві образи артистки. Джей Ло привертала увагу по всій Європі - від медового місяця в Парижі до виступу на заході ЮНІСЕФ в Італії.

"Зірка з кількома колегами вийшла на Капрі в міні-сукні з квітковим принтом у поєднанні з танкеткою Gucci і сумкою Hermes" - сказано в описі під кадрами. Як можна помітити, зірка виглядає досить яскраво і намагається наголосити на підтягнутій фігурі.

Як відомо, Дженніфер тільки-но повернулася з романтичного медового місяця, відсвяткувавши з Беном Аффлеком своє таємне весілля. Після цього виконавиця одразу приступила до роботи та відзначилася на концерті. Блискітки, сіточка, пір'я, відкриті боді та пухнасті накидки – все це намагалося підкреслити фігуру Лопес.

Втім, сама зірка трохи переборщила з акцентами, що помітили в мережі, з кожним роком її одяг стає яскравішим, а вбрання – відкритим.

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