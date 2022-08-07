53-летняя Лопес старается подобрать для каждого выхода в свет трендовый образ, дополняет наряды дорогими аксессуарами и часто впечатляет моложавой внешностью. После свадьбы поклонники подмечают изменения в Дженнифер.

В этот раз в сети решили обсудить яркие образы артистки. Джей Ло привлекала внимание по всей Европе — от медового месяца в Париже до выступления на мероприятии ЮНИСЕФ в Италии.

«Звезда с несколькими коллегами вышла на Капри в мини-платье с цветочным принтом в сочетании с танкеткой Gucci и сумкой Hermes» - сказано в описании под кадрами. Как можно заметить, звезда выглядит довольно ярко и старается сделать акцент на подтянутой фигуре.

Как известно, Дженнифер только вернулась с романтичного медового месяца, отпраздновав с Беном Аффлеком свою тайную свадьбу. После этого исполнительница сразу приступила к работе и отличилась на концерте. Блестки, сеточка, перья, открытые боди и пушистые накидки – все это старалось подчеркнуть фигуру Лопес.

Впрочем, сама звезда немного переборщила с акцентами, что заметили в сети, с каждым годом ее одежда становится более яркой, а наряды – открытыми.

Напомним, "Быть полезной для своей страны": Онуфрийчук из "Танців з зірками" рассказала о своем вкладе в победу.

Как сообщала Politeka, "Никто не может быть готов": Дорофеева поддержала украинцев во время войны важными советами.

Также Politeka писала, что "Вот прям берете…": Клопотенко из "Мастер Шеф" показал, как нужно "малосолить" огурцы.