Українська співачка MamaRika разом з чоловіком, гумористом Сергієм Середою та маленьким сином потрапили в ДТП по дорозі до Польщі.

Про це сама MamaRika розповіла в сторіз на своїй сторінці в Instagram. Зіркова родина потрапила в аварію, коли прямувала машиною до столиці Польщі, Варшави.

За словами артистки, на момент ДТП в авто вона перебувала разом з однорічним сином Давидом та чоловіком. Це перша їхня аварія за весь час, скільки вони мають машину. MamaRika розповіла, що її син сильно злякався, але пасок безпеки вберіг його від удару.

"Чомусь тут ми постійно натикаємось на такий стиль водіння — ніхто не вмикає поворотників, і витворяє що хоче... Говорю, як є!", — скаржиться зірка.

"Машину нормально так пом'яло. Малий дуже злякався, але ніби вже заспокоївся... Просто чуваки тормознули просто перед нами, ми в них впилилися. Це просто жесть. Я не знаю, чому люди не вміють їздити нормально", - прокоментувала інцидент MamaRika.

На щастя, в результаті ДТП ніхто не постраждав.

Судячи з наступних сторіз артистки, вона все ж таки дісталася до Варшави, де мама зустріла її з борщем.

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