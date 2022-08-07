Ольга Сумська - популярна українська актриса , яка активно допомагає постраждалим від агресії Росії, підтримує країну і спілкується з фанатами в Інстаграм. Нещодавно вона порушила безліч цікавих тем в інтерв'ю зі Славою Деміним.

«Ольга Сумська про спілкування із зрадницею Сніжаною Єгоровою. Про похорон мами, яка померла в перші дні повномасштабного вторгнення» - каже Слава Дьомін під постом.

Також актриса згадала свою подругу з Росії, яка залишилася роботи, бо не підтримувала своїх колег.

«Вона безробітна, бо не підтримувала політику своїх колег, які виходять із буквою Z. Вони не хочуть нічого бачити, чути, вони збожеволіли. Це не зомбі. Уявляєш ступінь цинізму, коли знаєш, що тут море крові, і підтримуєш той режим за божевільні гроші?» – висловилася Сумська.

Днями знаменитість опублікувала фотографію із легендарною українською співачкою Ніною Матвієнко.

"Надихаючі зустрічі… З Ніною Митрофанівною Матвієнко… Люблю!", - написала Ольга у публікації.

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