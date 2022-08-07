Як пише Politeka.net, Настя Каменських – відома українська співачка та дружина Олексія Потапенка (Потапа). Зоряне подружжя перед початком війни залишило Україну і так не наважилося приїхати на батьківщину. Але це не заважає Каменським випускати патріотичні пісні. Зірка нещодавно випустила пісню "Коли закінчиться війна", а на новому відео в Тікток підігріла інтерес до композиції.

"Співаймо разом зі мною", - написала Каменських.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Де Потап наш? Скажіть будь ласка?", "Там животик чи мені здається?", "А не здається вам, що мелодія пісні зліплена з трьох різних пісень? Я в шоці?", "В Україні було б краще співати", " Що в тебе голову на один бік повернуло?", "Всі різко забули російську мову і згадали українську", "Ой, чому раніше українською мовою не співала? А зараз патріоткою стала сидячи за кордоном", "Господи, що вона співає".

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