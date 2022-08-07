Украинская певица MamaRika вместе с мужем, юмористом Сергеем Середой и маленьким сыном попали в ДТП по дороге в Польшу.

Об этом сама MamaRika рассказала в сторис на своей странице в Instagram. Звездная семья попала в аварию, когда следовала на машине в столицу Польши, Варшаву.

По словам артистки, на момент ДТП в автомобиле она находилась вместе с годовалым сыном Давидом и мужем. Это первая их авария за все время, сколько у них есть машина. MamaRika рассказала, что ее сын сильно испугался, но пояс безопасности уберег его от удара.

"Почему-то здесь мы постоянно натыкаемся на такой стиль вождения - никто не включает поворотников, и вытворяет что хочет... Говорю, как есть!", - жалуется звезда.

"Машину нормально так помяло. Малыш очень испугался, но будто уже успокоился... Просто чуваки тормознули прямо перед нами, мы в них впились. Это просто жесть. Я не знаю, почему люди не умеют ездить нормально", - прокомментировала инцидент MamaRika.

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.

Судя по следующим сторис артистки, она все же добралась до Варшавы, где мама встретила ее с борщом.

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