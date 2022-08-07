Артистці виповнилося 75 років. З цієї нагоди на своїй сторінці в Instagram Ротару розповіла, що приїхала до рідного села Маршинці Чернівецької області, похизувалася моложавим виглядом, позуючи в яскравій жовтій сукні та кросівках, а також вперше з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну висловилася про війну.

"Приїхала в місце сили! Тут я народилася, росла, пішла до школи. Тут я почала співати. Рідні Маршинці нагадали мені, як важливо не втратити почуття причетності до своєї Землі, відчувати зв'язок із тими, хто дав тобі життя, виховав та підтримував у твоїх починаннях", - заявила співачка.

Софія Махайлівна розповіла, що підтримує проект, який піклується про дружин і дітей військовослужбовців, які пішли на фронт, і матерів з дітьми, які втратили батька та чоловіка на цій війні.

"Трохи незвичайна для мене роль, не звикла допомагати «на публіку», ще складніше мені просити про допомогу. Але саме цього дня, разом із Вашими теплими привітаннями та словами підтримки, якими Ви оточуєте мене вже багато років, хочу звернутися з проханням підтримати тих, кому зараз важко, хто справді потребує нашої допомоги», — пише Ротару.

Артистка також додала, що наразі не час святкувати ювілей.

"Сьогодні я молюся, щоб, як завжди, через пару тижнів після мого Дня народження, ми святкували День Незалежності України! Щоб якнайшвидше, замість повітряних тривог, у кожному будинку, у кожній родині, у кожному місті нашої прекрасної України звучали пісні про Любові та Світі!", - сподівається зірка.

Нагадаємо, онук Софії Ротару після провальної втечі з країни похвалився, як все ж таки залишив Україну.

Як повідомляла Politeka, конфуз трапився з онукою Ротару в США: засвітила зайве прямо на вулиці.

Також Politeka писала, що племінниця Софії Ротару вперше повернулася додому з початку війни, показавши квартиру.