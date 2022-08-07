На своїй сторінці в Instagram телеведучий розмістив довгий пост, присвячений Дню Повітряних Сил Збройних сил України, який відзначають 7 серпня.
"Мені пощастило бути знайомим і дружити з українськими військовими пілотами. Перше, що спадає на думку, коли думаєш про цих людей - усіх їх поєднує людяність. Вони ніколи не обдурять і не зрадять. Честь і гідність закладені в базові обов'язкові принципи життя українського авіатора. Український пілот ніколи не скине бомбу на мирне місто, як це сьогодні щодня роблять російські - таких пілотами називати язик не повертається. Пілоти рф, які бомбять українські міста - нелюди та вбивці", - розповів Комаров.
Дмитро також підкреслив, що українські пілоти — мегапрофі, і ворог їх дуже боїться.
"Під час роботи у штабах на "передку" я не раз спостерігав на моніторі, як кілька пар ворожих винищувачів, як щури, намагаються залетіти через кордон і скинути бомби. Але достатньо навіть одного українського винищувача неподалік, щоб щури боялися навіть наблизитися", - пише ведучий "Світ навиворіт".
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
Ситуація на Запоріжжі різко загострилася, що зараз відбувається в області: "Наша армія ще раз просить..."
"Мені соромно, Настя, за вас": Каменських після виходу нового кліпу посварила українців
Автобус із людьми зім'яло, як бляшанку: зростає кількість жертв важкої ДТП на трасі
Будинки розривало на частини: очевидці встигли зняти на відео розгул стихії
Комарова лайками підтримало багато українських знаменитостей, серед яких Надя Дорофєєва, Ілона Гвоздєва, Слава Дьомін, Діма Каднай.
"З вашим днем, наші дорогі та шановні - всі, хто причетний. Ваш принцип життя - правда. А правда завжди перемагає. Переможе правда і в цій війні. Іншого варіанту немає - переможе Україна. І ми знову літатимемо в мирному небі для задоволення", - впевнений Дмитро.
Нагадаємо, Софія Ротару несподівано попросила про допомогу та повідомила, де зараз перебуває.
Як повідомляла Politeka, Ольга Сумська зізналася, на що перетворилися її екс-колеги з росії.
Також Politeka писала, що Настя Каменських потрапила під шквал критики через нову пісню.