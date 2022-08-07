На своїй сторінці в Instagram телеведучий розмістив довгий пост, присвячений Дню Повітряних Сил Збройних сил України, який відзначають 7 серпня.

"Мені пощастило бути знайомим і дружити з українськими військовими пілотами. Перше, що спадає на думку, коли думаєш про цих людей - усіх їх поєднує людяність. Вони ніколи не обдурять і не зрадять. Честь і гідність закладені в базові обов'язкові принципи життя українського авіатора. Український пілот ніколи не скине бомбу на мирне місто, як це сьогодні щодня роблять російські - таких пілотами називати язик не повертається. Пілоти рф, які бомбять українські міста - нелюди та вбивці", - розповів Комаров.

Дмитро також підкреслив, що українські пілоти — мегапрофі, і ворог їх дуже боїться.

"Під час роботи у штабах на "передку" я не раз спостерігав на моніторі, як кілька пар ворожих винищувачів, як щури, намагаються залетіти через кордон і скинути бомби. Але достатньо навіть одного українського винищувача неподалік, щоб щури боялися навіть наблизитися", - пише ведучий "Світ навиворіт".

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Комарова лайками підтримало багато українських знаменитостей, серед яких Надя Дорофєєва, Ілона Гвоздєва, Слава Дьомін, Діма Каднай.

Дмитро Комаров

"З вашим днем, наші дорогі та шановні - всі, хто причетний. Ваш принцип життя - правда. А правда завжди перемагає. Переможе правда і в цій війні. Іншого варіанту немає - переможе Україна. І ми знову літатимемо в мирному небі для задоволення", - впевнений Дмитро.

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