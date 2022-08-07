На своей странице в Instagram телеведущий разместил длинный пост, посвященный Дню Воздушных Сил Вооруженных сил Украины, который отмечают 7 августа.
"Мне повезло быть знакомым и дружить с украинскими военными пилотами. Первое, что приходит в голову, когда думаешь про этих людей - всех их объединяет человечность. Они никогда не обманут и не предадут. Честь и достоинство заложены в базовые обязательные принципы жизни украинского авиатора. Украинский пилот никогда не сбросит бомбу на мирный город, как это сегодня ежедневно делают российские - таких пилотами называть язык не поворачивается. Пилоты рф, которые бомбят украинские города - нелюди и убийцы", — рассказал Комаров.
Дмитрий также подчеркнул, что украинские пилоты — мегапрофи, и враг их очень боится.
"Во время работы в штабах на "передке" я не раз наблюдал на мониторе, как несколько пар вражеских истребителей, как крысы, пытаются залететь через границу и сбросить бомбы. Но достаточно даже одного украинского истребителя неподалёку, чтобы крысы боялись даже приблизиться", — пишет ведущий "Мир наизнанку".
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Комарова лайками поддержало много украинских знаменитостей, среди которых Надя Дорофеева, Илона Гвоздева, Слава Демин, Дима Каднай.
"С вашим днём, наши дорогие и уважаемые - все, кто причастен. Ваш принцип жизни - правда. А правда всегда побеждает. Победит правда и в этой войне. Другого варианта нет - победит Украина. И мы снова будем летать в мирном небе для удовольствия", — уверен Дмитрий.
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