Як відомо, музикант неодноразово приїжджав на фронт, щоб підняти бойовий дух українських захисників, також Святослав Вакарчук їздить із благодійними концертами, розповідає про підтримку українців та спілкується з фанатами в Інстаграм. На цей раз Вакарчук привернув увагу новим кадром.

«Buenos Dias, Marbella! Race for Ukraine in the morning, #HelpforUkrainetour in the evening. Чекаємо Вас! 💙💛» – пише Вакарчук під яскравим кадром, який представив в Інстаграм у неділю вранці.

У мережі відразу ж підтримали артиста та оцінили його просту цибулю вихідного дня:

"Хай щастить!; Чекаємо на зустріч 💙; До зустрічі ввечері 🇺🇦🇺🇦🇺🇦; ❤️ вітаю!; Зустрінемось сьогодні на концерті! ❤️🇺🇦🇺🇦🇺🇦; Кращий❤️🙏; Os queremos ver en Sevilla 💓; Святославе, ви неймовірна людина! Дякуємо Вам за все ❤️🇺🇦; Вами пишається вся країна 🙌❤️».

Також фронтмен «Океан Ельзи» збирає кошти на закупівлю пікапів для ЗСУ.

«Щодня сотні тисяч українських добровольців та військових захищають нашу землю, захищають майбутнє наших дітей. Їм потрібна допомога, багато допомоги. Нашим захисникам потрібні пікапи», - розповів артист на відео, яке він розмістив в Інстаграм.

Вакарчук попросив українців приєднатися до благодійного проекту зі збирання коштів на автомобілі.

