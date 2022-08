Как известно, музыкант не раз приезжал на фронт, чтобы поднять боевой дух украинских защитников, также Святослав Вакарчук ездит с благотворительными концертами, рассказывает о поддержке украинцев и общается с фанатами в Инстаграм. В этот раз Вакарчук привлек внимание новым кадром.

«Buenos Dias, Marbella! Race for Ukraine in the morning, #HelpforUkrainetour in the evening. Ждем вас! 💙💛» - пишет Вакарчук под ярким кадром, который представил в Инстаграм в воскресенье утром.

В сети сразу же поддержали артиста и оценили его простой лук выходного дня:

«Удачи!; Ждем встречи💙; До встречи вечером 🇺🇦🇺🇦🇺🇦; ❤️ приветствую!; Встретимся сегодня на концерте! ❤️🇺🇦🇺🇦🇺🇦; Лучший❤️🙏; Os queremos ver en Sevilla 💓; Святослав, вы невероятный человек! Благодарим Вас за все ❤️🇺🇦; Вами гордится вся страна 🙌❤️».

Также же фронтмен «Океан Эльзы» собирает денежные средства на закупку пикапов для ВСУ.

«Каждый день сотни тысяч украинских добровольце и военных защищают нашу землю, защищают будущее наших детей. Им нужна помощь, много помощи. Нашим защитникам необходимы пикапы», - рассказал артист на видео, которое он разместил в Инстаграм.

Вакарчук попросил украинцев присоединится к благотворительному проекту по сбору средств на автомобили.

Напомним, Святослав Вакарчук показал, как должен выглядеть настоящий украинский герой.

Как сообщала Politeka, Вакарчук из "Океана Эльзы" растрогал кадрами в больнице.

Также Politeka писала, что Святослав Вакарчук из "Океана Эльзы" похвастался "подарком" от Илона Маска.